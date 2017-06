Arrangør arbejder på en ny havefest

For selvom 2017-udgaven blev aflyst i maj få dage før arrangementet skulle have fundet sted, så er der grundlag for en havefest næste år. Det mener Steen Lillelund.

- Vi går og spekulerer lidt på næste år, og jeg er i gang med at snakke med nogle om det. Jeg kan ikke se nogen grund til, at vi ikke skal lave det næste år. Folk i Sorø har bevist, at de gerne vil et eller andet. Hermed ikke sagt, at det bliver til noget, for der skal være tjek på mange ting. Men vi har i hvert fald ikke mistet modet, siger Steen Lillelund.