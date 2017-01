Animation på vej som tilbud i musikskolen

Børnene kommer til at animere deres egne film, men bliver også ført ind i arbejdet bag. De skal lære, hvordan man fortæller en historie på film, at opbygge en visuel verden, at give det visuelle liv og skabe en god rolle til filmen. Som en del af projektet vil der være en fællesvisning af film i en biograf i området.

Fra uge ni bliver der oprettet to hold - et for 10-12-årige og et for de 13-15-årige. Kurset varer 14 uger, og på den tid når de animerende børn også at møde ligesindede fra andre kommuner, hvor de arbejder sammen og ser hinandens film.