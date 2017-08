Anholdt to gange på knap fire timer

Rutinemæssigt standsede de bilen, og her sad en 24-årig mand med ukendt adresse, som virkede noget påvirket af euforiserende stoffer.

Derfor blev han anholdt og sigtet for at køre i påvirket tilstand. Ved et nærmere tjek viste det sig desuden, at han var frakendt førerretten, så det blev han også sigtet for.

Efter han havde fået taget en blodprøve, blev han løsladt klokken lidt efter 22.

Men tilsyneladende havde han ikke helt forstået budskabet, for blot et par timer senere klokken 0.45 blev han igen standset i den samme sorte bil, da han kørte på Apotekervej i Sorø.

Han blev igen sigtet for at køre i påvirket tilstand og for at køre uden førerret. Kvinden, der ejer bilen, blev sigtet for at have overladt førerretten til den 24-årige.