Altan.dk bygger iværksætterskole i Nicaragua

Hver måned sender Altan.dk to medarbejdere til Nicaragua i 10 dage for at hjælpe til med virksomhedens seneste velgørende projekt; opbyggelsen af en iværksætterskolen i Nicaragua.

- Nicaragua har givet mig en større forståelse for, hvordan jeg ikke bare bidrager til at hjælpe andre i min almindelige arbejdsdag, men også er med til at støtte op om, at et projekt som det i Nicaragua kan lade sig gøre. Samtidig ved alle mine kolleger jo også, hvad der foregår. Og projekterne giver os noget socialt på arbejdspladsen, som vi kan være fælles om, udtaler Henrik Christensen i en pressemeddelelse.