Aldi ønsker fortsat at flytte butikken i Absalonsgade til nye lokaler ved Holberg Arkaden. Foto: Hans Jørgen Johansen

Aldi ønsker stadig ny butik i Holberg Arkaden

Sorø - 01. juni 2017 kl. 10:06 Af Jeppe Jul Garnak

Mens 32 Aldi-butikker rundt om i landet står til lukning, så kan fremtiden se anderledes ud for kædens butik på Absalonsgade i Sorø.

Dagligvarekæden har nemlig fortsat et ønske om et bygge en ny forretning ved Holberg Arkaden i Sorø. Det fortæller kædens direktør med ansvar for kvalitet, CSR og kommunikation Thomas Bang til DAGBLADET og Sjællandske.

- Der er stadig planer om at flytte ind ved Holberg Arkaden, siger han.

Om indflytningen bliver gennemført afhænger dog blandt andet af, om det er muligt for ejerne af grunden at blive enige med discount-kæden.

- Der er detaljer, som skal falde på plads, siger Thomas Bang.

Onsdag eftermiddag meldte Aldi ud, at kæden vil lukke en række butikker i Danmark, og at det særligt er små eller utidssvarende butikker, som står til lukning. Heriblandt er kædens butik i Dianalund, mens butikken på Absalonsgade ikke er på listen over forretninger, som lukker.

Mens nogle butikker står til lukning, så vil kæden samtidig åbne nye forretninger andre steder, fortæller Thomas Bang.

- Vi lukker også butikker for at fokusere på at åbne nye og større butikker, siger han.

Flytningen af Aldis butik til Holberg Arkaden var i første omgang planlagt til at foregå tilbage i oktober 2015, men projektet er blevet udskudt flere gange siden.

I følge Thomas Bang er det fortsat uvist, hvornår en eventuel ny butik ved Holberg Arkaden vil stå klar.