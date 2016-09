HolbergCentret arbejder på at etablere et sangkor blandt beboere, ældre borgere fra nærområdet og personale. Privat foto

Aktiviteterne blomstrer på centret

Sorø - 09. september 2016

Personale- og venneforeningen på plejehjemmet HolbergCentret får i forening aktiviteterne til at blomstre.

Til trods for personalets tids- og arbejdsmæssige udfordringer bakker de op og deltager aktivt, så vidt muligt, i venneforeningens arrangementer.

På centret har man mange dejlige, hyggelige og sjove sammenkomster med forårsfest, sommerfest og høstfest, hvor man danser til den store guldmedalje.

Alle hjælpes ad med aktiviteter såsom julepyntning, gymnastik og banko.

En nyskabelse er fællesspisningen, som foregår den første søndag i måneden.

Her inviterer man ældre fra nærmiljøet ind til at deltage, mod lidt egenbetaling for maden. Venneforeningen og et korps af frivillige står for disse arrangementer.

Efter fællesspisningen er der musik og fællessang eller anden underholdning, inden der sluttes af med kaffe og kage.

På en nylig udflugt til Skipperkroen i Mullerup Havn kom det frem, at flere beboere gerne ville være med i et sangkor.

Nogle af beboerne har en del år sunget i kor, og drømmer om det igen.

Drømmen er, at man på HolbergCentret kan bygge et lille kor op af de beboere, der elsker at synge, ældre borgere fra nærområdet sammen med personale og frivillige.

Et kor af skolede som uskolede sangglade mennesker, til fælles glæde og samvær.

At synge er medvirkende til glæde, livslyst, samhørighed og fællesskabsfølelse.

Hvis man holder af at synge og vil bidrage med lidt tid og kræfter på at være medskabende eller har lyst til at være leder og igangsætter af dette initiativ, kan man kontakte Rosa Madsen fra Venneforeningen på telefon 40 15 93 72, eller på e-mail rosa.madsen7@gmail.com.

Man kan også kontakte Tina, tovholder for frivillige på HolbergCentret på telefon 57 87 67 38.