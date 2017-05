Affald i Akademihaven er blevet et stort problem

Problemet har vokset sig så stort, at Stiftelsen Sorø Akademi nu mere eller mindre fast har en medarbejder, der møder ind i weekenden om morgenen for at rydde det værste væk, så der ser pænt ud til havens øvrige gæster.

Det er slet ikke i orden, mener akademigartner Anders Grube, der også vurderer, at der er sket mere hærværk i haven inden for de seneste par år.

Anders Grube kan dog godt forstå, at de unge mennesker har lyst til at mødes og hygge i Akademihaven. De må de også gerne, omend Akademihaven ikke kan sammenlignes med en offentlig bypark, pointerer han.

Han kan nikke ja til, at der er et stort affaldsproblem - ikke blot i Akademihaven efter de lune aftener, men også ved badestedet Skjolden og i skolegårdene ved Sorø Borgerskole og Sorø Privatskole.

- En af årsagerne er helt sikkert, at de unge i Sorø ikke har noget andet sted at gå hen sammen, hvor de må drikke alkohol. I Slagelse, hvor jeg også er Natteravn, er problemet meget mindre, og jeg tror, det er, fordi der i Slagelse er et by- og natteliv for de unge, siger Michael Svensson.