Arkivfoto Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Adoptivfar dømt for overgreb Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Adoptivfar dømt for overgreb

Sorø - 06. september 2017 kl. 12:10 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Manden skal halvandet år i fængsel, men det er uvist, om han vil anke dommen til landsretten. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Læs også: Adoptivfar tiltalt for voldtægt af adoptivdatter

En adoptivfar blev tirsdag ved retten i Næstved dømt for forsøg på voldtægt efter den paragraf, der handler om at tiltvinge sig samleje med en person - i dette tilfælde hans adoptivdatter - der befinder sig i en tilstand eller situation, i hvilken den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlingen. Han blev samtidig dømt for andet seksuelt forhold end samleje med sin adoptivdatter. Og i et adoptionsforhold er børnene sidestillede med biologiske børn juridisk og strafferetligt, så der er også tale om incest.

Manden blev idømt halvandet års fængsel. Overgrebene skete på en adresse i Sorø Kommune.

- Det er en meget speciel sag, siger senioranklager Anne Marie Fink.

- Manden er dømt efter anklageskriftet, og det var anklagemyndighedens påstand, at manden var i den vildfarelse, at adoptivdatteren sov og på grund af beruselse befandt sig i en tilstand, hvor hun ikke kunne modsætte sig handlingen. Det var dog ikke tilfældet. Pigen var vågen, men turde ikke modsætte sig handlingerne.

Adoptivfaren erkendte sig skyldig i at have stukket flere fingre op i skeden på adoptivdatteren. Han erkendte sig også skyldig i at have udført oralsex på hende, men til gengæld nægtede han sig skyldig i tiltalen for at have skaffet sig samleje med hende.

Under retssagen blev adoptivfar og -datter afhørt, ligesom to af pigens kammerater blev ført som vidner. Det sidste skete ikke i forhold til det, manden stod tiltalt for, men for at fortælle om den fest, de unge havde deltaget i, og hvor meget de havde drukket. Sagen blev ført for åbne døre - bortset fra, da den forurettede skulle afgive forklaring. Det skete for lukkede døre.

Manden udbad sig betænkningstid med hensyn til, om dommen skal ankes til landsretten. Han er fortsat varetægtsfængslet.