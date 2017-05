Se billedserie Tre af de fire tilbageværende medlemmer af Ældrerådet i Sorø Kommune. Fra venstre næstformand Lissi Østermark, formand Liselotte Højer og medlem Zenia Nielsen. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Ældrerådet: Der er stadig nok at kæmpe for Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ældrerådet: Der er stadig nok at kæmpe for

Sorø - 23. maj 2017 kl. 10:03 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da det nuværende Ældreråd i Sorø Kommune blev indsat for fire år siden, var det et fuldtalligt råd på ni medlemmer.

Men der var ingen suppleanter, og da rådet i de efterfølgende år mistede det ene medlem efter det andet, sidder der i dag kun fire personer tilbage i ældrerådet.

Det er så få, at det har krævet dispensation. Ydermere er alle fire tilbageværende fra Stenlille-området, så geografisk er rådet heller ikke repræsentativt.

Håbet er, at det vil blive helt anderledes, når der i november i år - samme dag som kommunalvalget - igen skal være valg til ældrerådet.

- Vi vil meget gerne ud i kampvalg. Også fordi vi har behov for at have nogle suppleanter, siger formand Liselotte Højer til Dagbladet og Sjællandske.

Men det har ikke blot hun, men også resten af ældrerådet en fornemmelse af, at der også bliver.

- Vi har jo snakket meget med folk rundt omkring, og det er vores indtryk, at kandidaterne vil melde sig denne gang, siger medlem af ældrerådet, Zenia Nielsen.

Der er god grund til at stille op, hvis man gerne vil have mulighed for at påvirke politiske beslutninger på ældreområdet, mener det nuværende råd.

- Vi har jo god mulighed for at påvirke, da vi er høringsberettiget, siger næstformand i Ældrerådet, Lissi Østermark.

Alle tre føler, at der er nok at kæmpe for på ældreområdet:

- Rengøring hver tredje uge og den nye vaskeordning, hvor det beskidte tøj kan ligge i en sæk i en uge. Det kan man ikke byde ældre mennesker, mener Zenia Nielsen.

- Kun én nattevagt på plejehjemmene - kombineret med en kørende vagt - det er heller ikke rimeligt, tilføjer Lissi Østermark.

- Ældreområdet blev udsat for stor besparelse for et par år siden. Nogle penge er kommet retur, men slet ikke nok i forhold til at få serviceniveauet op på et tilfredsstillende niveau. Så der er nok at arbejde for, siger Liselotte Højer.

Og det håber de, at mange andre har lyst til at være med til.

Ældrerådet holder tre informationsmøder om det kommende ældrevalg. Torsdag 1. juni kl. 14 i Stenlille Kulturhus. Torsdag 8. juni kl. 14 på Kaarsbergcentret i Sorø. Torsdag 15. juni kl. 14 i Dianalund Borgerhus.