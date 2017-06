Ældreminister Thyra Frank sammen med beboer på Røde Kors Hjemmet Ellen Knudsen. I baggrunden udvalgsformand Lars Schmidt. Privatfoto

Ældreminister var på besøg

Sorø - 30. juni 2017 kl. 16:04 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Torsdag besøgte Ældreminister Thyra Frank (LA) Røde Kors Hjemmet i Sorø som en del af en rundtur, der har som mål at besøge plejehjem i alle landets kommuner. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Besøgene har bl.a. til formål at hente inspiration til ministerens arbejde med afbureukratisering i ældreplejen og - ved selvsyn - at opleve og kaste lys over de mange gode eksempler på værdig ældrepleje i Danmark.

På Røde Kors Hjemmet i Sorø fik ministeren en snak med både borgmester Gert Jørgensen (K) og udvalgsformand Lars Schmidt (DF) samt med Røde Kors' nationale chef, Marie Louise Gotholdt, næstformand for Røde Kors Sorø, Niels Mortensen, daglig leder Kaja Larsen, aktivitetsleder Ruth Galsgaard og flere beboere på Røde Kors Hjemmet.

Især Røde Kors' store arbejde med besøgsvenner og vågevenner fandt ministeren særdeles interessant:

- Det er et utrolig flot stykke arbejde, der udføres af Røde Kors her i Sorø. Her viser man virkelig, hvor langt man kan komme med engagerede frivillige. Det betyder uendelig meget for de ældre - uanset om der er tale om en besøgsven i hverdagen eller en til at holde hånden ved livets afslutning. Disse mennesker har min allerdybeste respekt, og erfaringerne her fra Sorø vil jeg tage med mig i mit arbejde i ministeriet, siger Thyra Frank.

Også selve Røde Kors Hjemmet imponerede ministeren:

- Man mærker i det øjeblik man træder ind ad døren, at her er der tale om et hjem. Det imødekommende personale, duften af bagt brød og beboernes hyggelige lejligheder vidner om, at her er rart at være. Og det har de beboere, jeg har talt med i den grad bekræftet, siger Thyra Frank.

En af de beboere, der velvilligt viste sit hjem frem for ministeren, var Ellen Knudsen. Hun flyttede ind på Røde Kors Hjemmet efter i en årrække at have benyttet stedets dagcenter.