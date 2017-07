Sorø Bibliotek blev genåbnet som åbent bibliotek i august sidste år. Her er det biblioteksleder Mia Sørup og borgmester Gert Jørgensen, der er i gang med den obligatoriske snoreklipning. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Åbent bibliotek har givet flere besøgende Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Åbent bibliotek har givet flere besøgende

Sorø - 18. juli 2017 kl. 14:53 Af Lene Berthelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sorø Bibliotek har i den grad kunnet mærke, at biblioteket for et lille år siden blev et såkaldt åbent bibliotek, hvor lånere også kan kigge ind, selv om personalet er gået hjem. Det skriver Dagbladet og Sjællandske.

I første halvår af 2016 var der 48.984 besøg på Sorø Bibliotek, og det tal var i første halvår af 2017 steget til 74.571.

Det glæder biblioteksleder Mia Sørup:

- Det viser, at folk har taget ideen om et åbent bibliotek til sig, og at de rent faktisk bruger stedet. Strategien for bibliotekerne er da også, at de skal være attraktive mødesteder.

Da Dianalund Biblotek for fire år siden blev et åbent bibliotek, kom der også en stor stigning i besøgstallet her. De seneste halvårstal viser dog et lille fald. Mod 16.520 besøg i første halvår af 2016 var der 15.660 besøg første halvår af 2017.

Læs hele artiklen i Dagbladet og Sjællandske.