900 georginer venter på besøg

Det er en hobby og en passion ud over det sædvanlige, som Else og Stig Petersen, Herrestrupvej 43 i Skellebjerg, viser frem., når de i weekenden lørdag den 9. og søndag den 10. september fra kl. 13.00-17.00 inviterer til »åben have« ved privatboligen.

De i alt cirka 900 georginer har lovet at vise sig fra deres bedste side lige præcis den 9.-10. september, hvor man faktisk kan få fornøjelsen af at se mindst 140 forskellige slags - og det betyder, at Else og Stig Petersen i forhold til i fjor. Det gør de populært sat hvert år.

- Derfor har vi valgt at holde åbent i to dage i år, og bliver det regnvejr begge dage, tager vi nok en ekstra dag weekenden efter. Det er et rigtig sjovt og hyggeligt arrangement. I forvejen får vi jævnligt besøg af gæster i haven, og vi sælger da også lidt blomster af og til. Vi har i et stykke tid haft en bod ude ved vejen, og folk er flinke til at lægge penge for de buketter, de tager.