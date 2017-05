56-årig kvinde mistede livet i trafikulykke

- Vi skal have afklaret, præcis hvad der skete, men det ser ud som om, at der var noget kø-kørsel - muligvis på grund af en traktor, siger vagthavende ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Stefan Jensen.

- De foreløbige undersøgelser tyder på, at den 56-årige, der kom kørende i retning mod Sorø, ikke havde opdaget køen og derfor trak ud for at undgå at påkøre den bil, der kørte foran. Hun kom i hvert fald over i modsatte kørebane, hvor hun kørte frontalt ind i en varebil, der kom kørende fra Sorø mod Næstved.