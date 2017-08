45-årig sigtet for sex med adoptivdatter

En incestsag fra Sorø kommune skal for retten i Næstved i næste uge. Foto: Esben Thoby

Sorø - 31. august 2017 kl. 06:21 Af Martin Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 45-årig mand fra en by i Sorø kommune skal næste uge for retten i Næstved i en incestsag.

Han er sigtet for forsøg på voldtægt og andet seksuelt forhold end samleje med sin egen adoptivdatter, der er en mindreårig teenager. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Ifølge anklageskriftet fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi foregik episoden om natten den 27. maj 2017 på en adresse i Sorø kommune. I anklageskriftet står der, at den 45-årige mand troede, at adoptivdatteren sov og desuden var så beruset, at hun ikke kunne modsætte sig handlingen. Men det var ikke tilfældet.

Pigen var vågen og turde ikke modsætte sig sin egen adoptivfar, fordi han »stak flere fingre op i skeden på hende, slikkede hende i skridtet samt skaffede sig samleje med hende«, som der står i anklageskriftet.

Den 45-årige mand sidder lige nu fængslet. Det fortæller Anne Marie Fink, der er senioranklager i sagen.

- Vi syntes, det ville være krænkende for retsfølelsen, hvis han kunne gå frit på gaden, efter han blev sigtet i sagen. Her har retten fundet, at det var grundlag for at fængsle ham, siger hun.

Sagen er en domsmandssag, og det betyder, at anklageren allerede nu lægger op til en hård straf til manden, hvis man bliver fundet skyldig.

- Vi lægger op til en fængselsstraf. Og når han sidder fængslet nu, er det også fordi, vi mener, at sagen kan bære en fængselsstraf, siger Anne Marie Fink, der ikke vil sige mere om en eventuel straf.

Hun vil heller ikke sige noget om beviserne i sagen.

- Men det typiske i de her sager er, at der bliver lagt vægt på den forurettedes forklaring, siger Anne Marie Fink.

Selv om faren og datteren ikke er i familie biologisk set, så er faren blandt andet sigtet for at overtræde en af straffelovens paragraffer, som handler om incest. Hvis man adopterer et barn, så bliver barnet nemlig ligestillet med en almindelig datter eller søn - også juridisk og strafferetligt.

Den 45-årige mand er både sigtet for at overtræde straffelovens paragraf 210, 216 og 225. Han risikerer op til otte års fængsel.