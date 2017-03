400 spiste med ved grøntsagsfest

»Køb 50 procent mere grønt i januar, og så giver vi middag". Sådan lød udfordringen til Stenlilles borgere fra SuperBrugsens uddeler Max Thomsen. Da kassen var gjort op, stod det klart, at Max måtte i gang med at planlægge den helt store grønt-menu. Butikken havde nemlig langet 52 procent flere grøntsager over disken end de samme uger sidste år.

Initiativet er en del af en større Coop-satsning, som skal gøre det nemmere for danskere at leve sundt. Et af målene er at inspirere Coops kunder til at spise mere grønt. Læringerne fra Stenlilles SuperBrugs - eller GrøntBrugsen, som den har heddet siden januar - bliver nu evalueret for at finde ud af, hvilke ideer, der kan bruges i andre af Coops butikker.