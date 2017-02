343.000 kroner lunede lokalt

50.000 kroner gik til Slaglille-Bjernede Forsamlingshus. Forsamlingshuset er ved at skaffe midler til at kunne afslebet og renoveret gulvene i både store og lille sal.

Laurentius-spejderne i Stenlille har haft svært ved at holde varmen, og derfor har det været et stort ønske for spejderne at få anskaffet to varmepumper. Dem sørgede Sorø Spare- og Laanekasse for med en donation på 29.800 kroner..