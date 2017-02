266.518 udviklings-kroner er fordelt på seks lokale projekter

Borgerne i Slaglille-Bjernede er ved at sætte skolelokalerne i stand, og kommunen bruger 270.000 kroner på nye vinduer og udvendig vedligeholdelse. På billedet er Ninna Wiese Pedersen og Finn Øgård Hansen i gang i det gamle skolekøkken. Foto: Anders Ole Olsen

Sorø - 24. februar 2017 kl. 17:52 Af Bjarne Stenbæk Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Seks projekter fik ja, og otte projekter fik et nej i denne omgang, skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Økonomiudvalget bevilgede på sit møde onsdag 266.518 kroner eksklusiv moms fra lokalrådenes pulje for særlige udviklingsaktiviteter. I alt havde udvalget fået ansøgninger for 971.938 kroner eksklusiv moms, så der blev også givet otte afslag.

Det største enkelt-beløb i denne omgang tegnede etableringen af et foreningshus i en del af den tidligere Slaglille-Bjernede Skole sig for. Lokalforeningen fik nemlig alle de ansøgte 151.993 kroner til indkøb af inventar, indretning af en foredragssal samt et par foreningslokaler og retablering af køkken, sy- og kreativlokale. Foreningen skal også gøre et kælder klar til brug.

34.169 kroner bevilgede politikerne til Ruds Vedby Lokalråd til el-installationer på naturlegepladsen på Rudsgade i Ruds Vedby.

Rude Eskilstrup Landsbylaug modtager 30.000 kroner til anskaffelse af dataprojektor til Naturbørnehuset. Lauget havde søgt 60.040 kroner.

Frederiksberg Lokalråd kan om kort tid sætte gang i indkøb og opsætning af tre fitness-redskaber til fitness-banen i den sydøstlige ende af baneanlægget på Frederiksberg. Lokalrådet fik alle ansøgte 28.196 kroner til formålet.

I Lynge vil lokalrådet etablere et mosteri, der skal lave most ud af nedfaldsfrugt. Det kan gøres for 12.160 kroner.

Endelig var der 10.000 kroner til bevarelse af grillhytten på Lynge Fælled. Det var også Lynge Lokalråd, der fik det beløb.

Økonomiudvalget sagde denne gang nej til Alsted-Fjenneslev Lokalforening til energirenovering af gulvet i Alsted Forsamlingshus (207.300 kroner) og udarbejdelse af markedsføringsmateriale, der kan tiltrække nybyggere til det område, der er udstykket til nybyggeri (20.000 kroner).

Det blev også et nej til DUR, Niløse og Omegns Beboerforening og Skellebjerg Beboerforening, der havde søgt 16.800 kroner, så foreningerne kunne få Poul Erik Skammelsen som ordstyrer ved en debat med lokalpolitikerne ved grundlovsmødet i Dianalund.

Ruds Vedby Lokalråd må finde penge til renoveringen af sin flagallé andre steder - rådet havde søgt 27.000 kroner til formålet. Frederiksberg Lokalråd fik nej til støtte til en digital infotavle ved Sorø Station (18.400 kroner), og også Pedersborg Lokalråd fik en nedadvendt tommelfinger til at få støtte til etableringen af energirigtig belysning på Veddebanen fra Ringstedvej til Ottesvej. Det er beregnet til at koste 300.760 kroner. Forvaltningen har beregnet, at det også vil give en driftsudgift på cirka 15.000 kroner om året.

De sidste to afslag blev givet til Slaglille-Bjernede Lokalforening og Stenlille Handels-, Håndværker- og Borgerforening. Førstnævnte søgte 5.120 kroner til en infotavle til Slaglille-Bjernede Forsamlingshus, mens sidstnævnte ønskede sig 80.000 kroner til to store sten, der skal markere indfaldsvejen til Stenlille ved henholdsvis Rema 1000 og virksomheden DBI.

Næste ansøgningsfrist er til sommer.