Sorø Kommune har i 2016 stoppet socialt bedrageri for i alt 3,1 millioner kroner.

25 borgere afsløret: Snød kommune for 3,1 millioner

Sorø - 02. marts 2017 kl. 13:07 Af Jeppe Jul Garnak

Sorø: I kampen mod misbrug af sociale ydelser har Sorø Kommune taget et nyt middel i brug, og det har vist sig at give pote. I løbet af 2016 har en forstærket kontrolindsats stoppet udbetalinger for i alt 3,1 millioner kroner til borgere, som ikke var berettiget til pengene.

- Det er en kæmpe succes for vores vedkommende, siger Anne Madsen (S), formand for Arbejdsmarkeds og Erhvervsudvalget i Sorø Kommune.

Nyt samarbejde

Misbruget med de sociale ydelser er opdaget efter, at Sorø Kommune er blevet del af et samarbejde med en række kommuner i den såkaldte »Fælles Dataenhed«. Her er informationer fra kommunerne og fra Udbetaling Danmark, som står for udbetalingen af sociale ydelser, blevet sammenholdt. En række forskellige registrer er i den forbindelse blevet sammenkørt, og en række mistænkelige sager er dukket op.

I 25 tilfældende har en efterfølgende kontrol vist, at noget var galt med udbetalingerne. Det viser kommunens opgørelse over resultaterne af indsatsen i 2016.

Ud af de i alt 3,1 millioner kroner, som Sorø Kommune har stoppet misbruget af, er 2,7 millioner kroner sparet ved at der er sat stop for udbetalingerne, inden borgerne har fået pengene i hånden. I et mindre antal tilfælde var pengene allerede blevet udbetalt, og til de borgere har kommunen sendt krav om tilbagebetaling for i alt 431.000 kroner.

Mest snyd med kontanthjælp

I størstedelen af sagerne, nemlig 62 procent, var det kontanthjælp, som borgerne forsøgte at få fingrene i, selvom de ikke var berettiget til det. Derudover er der stoppet en del udbetalinger af sygedagpenge og uretmæssig tildeling af friplads i institutioner.

I det fælles samarbejde om at spotte socialt bedrageri er Sorø en af de kommuner, som har fået allermest ud af samarbejdet, og det glæder Anne Madsen.

- Det handler om at benytte de værktøjer som allerede ligger, og vores jobcenter har været hurtigt ude af starthullerne, siger hun.

Sammenlagt blev der i forbindelse med samkøringerne af registrene sidste år stoppet snyd for 32 millioner kroner på landsplan. Det vil sige, at Sorø Kommune på trods at sin relativt lille størrelse har stået for at hente 10 procent af alle pengene.

Det skyldes dog ikke, at borgerne i kommunen har forsøgt at snyde ekstra meget, mener Anne Madsen.

- Jeg tror ikke, der bliver snydt mere, siger hun.