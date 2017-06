2400 adresser har lav internethastighed

Borgere og virksomheder i Sorø Kommune har igen i år mulighed for at søge økonomisk støtte til bedre bredbåndsdækning. Og ifølge Sorø Kommunes egen registrering er der mange, som kan få glæde af netop hurtigere internethastighed.

Midlerne i Bredbåndspuljen fordeles til ansøgere efter et pointsystem, hvor der blandt andet gives point efter, hvor stor en andel af projektet, der er egenfinansieret.

- I forbindelse med kommunikation med kunder på nettet har vi ofte opgaver, hvor der indgår billeder, og her er netforbindelsen meget langsom. Det er ineffektivt og tidsspild for os. Nogle gange betyder det, at der er opgaver, vi helt opgiver at udføre, fordi det er for langsomt, siger Lotte Christensen, der er ansat i Gunnar Christensens Planteskole.