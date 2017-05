200.000 kr. til nyt inventar til haller

Tilbage er 52.000 kr., og dem vil politikerne gerne give som et bidrag til etablering af basketball-bane i Sorø Hallens hal 1. Men det er under forudsætning af, at SOR IF selv vil medfinansiere resten. Det anslås at hele projektet vil koste omkring 100.000 kr.