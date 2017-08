20-årig er gået i luften med en ny virksomhed

- Det er videooptagelser og fotografering med droner, jeg tilbyder, og i min kundegruppe har jeg i dag store entreprenør- og udviklingsvirksomheder samt ejendomsmæglere, landmænd og forsikringsselskaber, fortæller Mathias, der efter studentereksamen besluttede sig for at satse på sin virksomhed i stedet for at påbegynde sin videreuddannelse med det samme.

- Via dronen kan du eksempelvis overskue en byggeplads. Du kan også følge udviklingen i et byggeri uge for uge eller måned for måned. For eksempel har jeg med jævne mellemrum taget billeder fra samme position af et stort byggeri i Københavns-området for et firma, der har hovedsæde i Aalborg. Det betyder, at dem, der er baseret i Aalborg, følge med i, hvad der sker i København.