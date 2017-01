Se billedserie For 19-årige Sebastian Urban Hansen var deltagelsen i tv-programmet det hårdeste, han nogensinde har prøvet, fordi han blev presset både fysisk og psykisk helt til grænsen og lidt over. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Send til din ven. X Artiklen: 19-årig soraner med i benhårdt tv-program Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

19-årig soraner med i benhårdt tv-program

Sorø - 02. januar 2017 kl. 06:02 Af Christina Ledertoug Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For Sebastian Urban Hansen er deltagelsen i "KORPSET - gjort af det rette stof", en vanvittig hård oplevelse, der tvinger den unge mand til at grave dybt i sig selv og se sin mentale styrke lige i øjnene. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

- Man graver så dybt i en selv, at man går og overvejer for hvert skridt, om man bare skal stoppe eller fortsætte. Det er det hårdeste jeg nogensinde har prøvet, og man er helt der nede, hvor hvert skridt tæller.

Sådan beskriver 19-årige Sebastian Urban Hansen sin deltagelse i TV 2s kommende program "KORPSET - gjort af det rette stof".

I programmet har fire tidligere Jægersoldater specialdesignet et syv-dages kursusforløb, der er baseret på deres egne oplevelser og erfaringer fra deres tidligere virke som elitesoldater.

Et kursusforløb, der passede perfekt for den 19-årige, som blev student fra Sorø Akademi i sommers og blandt andet går med en drøm om at få en uddannelse indenfor militæret endda som jægersoldat.

- Jeg valgte at tilmelde mig programmet, fordi jeg gerne ville prøve mig selv af og teste min styrke udover det, man normalt er vant til. Man kan sagtens tage i træningscenter eller løbe ture flere gange om ugen, men det er bare ikke det samme som at blive testet i et specialdesignet forløb udarbejdet af tidligere jægersoldater, siger Sebastian Urban Hansen.

I alt har 30 danske veltrænede mænd meldt sig for at prøve deres egne grænser af i den ultimative test af deres fysiske og mentale styrke. Én for en melder de enten selv fra, eller bliver sorteret fra.

Netop testen af deltagernes mentale styrke var for 19-årige Sebastian Urban Hansen noget af det hårdeste ved programmet.

- Det hårdeste var det mentale, for man var nogle gange nødt til at grave så dybt, fordi det var så fysisk krævende samtidig med, at de ikke skånede os på nogen måde psykisk. Når man først kommer så langt ud fysisk, så ændrer man sig også inde i hovedet på en eller anden måde, siger han om de benhårde prøvelser.

Hvordan det går Sebastian Urban Hansen og de 29 andre mænd i "KORPSET - gjort af det rette stof", kan du se, når programmet har premiere på TV 2 onsdag den 4. januar klokken 20.00.