16 vinterhjul var en tur i Ringsted

Lige før middag torsdag opdagede personalet hos Georg Ejlersen & Søn, at et par mænd i 40 års-alderen var ved at læsse vinterhjul fra SEAT-forhandlingens lager ind i en kassevogn. Tyvene blev råbt an, og det resulterede i, at de flygtede fra stedet.