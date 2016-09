15 Holberg-komedier solgt for 400.000 kroner

Både sælger og køber er anonym, men der er tale om en privat køber. Auktionarius Jesper Bruun Rasmussen lod hammeren falde for tredje gang ved et bud på 400.000 kroner.

- Et flot maleri af 1700-tals-kongen i rød jakke og hermelinskåbe gik for 75.000 kroner Christian VI var i øvrigt netop den konge, der forbød maskarader og skuespil - han var pietist - og således tvang Holberg til en pause i de 16 år, han regerede fra 1730-46.

- For eksempel måtte en samling originale breve af Henrik Pontoppidan, vurderet til 200.000 kroner, for nogle år siden trækkes tilbage, fordi der overhovedet ikke kom nogen bud. Den hidtil dyreste danske bog var et værk af Thycho Brahe, der for 6-7 år år siden gik for godt 4 millioner kroner.