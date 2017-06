Se billedserie Borgmester Gert Jørgensen giver hånd til guvernørrådsformand John Jagd. Bagerst til venstre ses Lions-præsident Henrik Bulskov. Foto: Per Christensen. Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: 100.000 kroner uddelt af Lions Sorø Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

100.000 kroner uddelt af Lions Sorø

Sorø - 23. juni 2017 kl. 13:07 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Merete Jensen

Der var store smil og mange klapsalver, da Lions Sorø torsdag aften uddelte 100.000 kroner til »godgørende formål«. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Torsdag aften var det helt store checkhæfte fundet frem hos Lions Club Sorø, da donationer til en samlet værdi af 100.000 kroner blev uddelt.

I anledning af Lions 100-års jubilæum den 7. juni, havde den lokale Sorø-afdeling nemlig fået en god anledning til at sprede lidt økonomisk glæde.

Med deltagelse af borgmester Gert Jørgensen, guvernørrådsformand John Jagd og de lokale Lions-medlemmer, bød præsident Henrik Bulskov velkommen.

- Lions Sorø er jo en forholdsvis ung klub, og som borgmester og medlem af kultur- og fritidsudvalget er det en stor fornøjelse at få en håndsrækning i tilfælde, hvor kommunens midler ej rækker mere, lød det fra Gert Jørgensen.

Borgmesteren nævnte en del af de mange tiltag, hvor Lions Sorø er initiativtager - heriblandt koncerten i Sorø Klosterkirke og den årlige julefrokost.

- For at sige tak for indsatsen og tillykke med 100-års jubilæet, har byrådet valgt at give en vingave, som kan nydes til næste klubmøde, sagde han.

Guvernørrådsformand John Jagd kom ind på den »konkurrence« som Lions har fra det brede »forenings-Danmark«.

- Nu kommer jeg selv fra Ringsted, men jeg er stolt over at se en klub som Sorø som lykkes med så mange gode ting. Der er gang i Sorø-afdelingen, og det kan både I og vi være stolte over. Ildsjæle kan man ikke få for mange af, lød det fra John Jagd.

Efter talerne gik Lions-præsident Henrik Bulskov direkte over til uddelingen af de mange donationer.

Første modtager var korleder Solveig Bjergkvist fra Pedersborg Kirkes Ungdomskor. Hun fik 5.000 kroner til hjælp til en koncerttur.

- I Pedersborg Kirkes Ungdomskor har jeg 50-60 piger som synger, og det er enormt givende at være i sådan et fællesskab. For pigerne giver det gode kammeratskaber og noget at gå op i. Pengene skal bruges til en koncerttur-bus, lød det fra Solveig Bjergkvist.

Næste modtager var Sind Ringsted/Sorø-afdeling, som dog ikke kunne være til stede ved aftenens arrangement. Deres donation var 10.000 kroner.

Formanden for Hjerneskadeforeningen Vestsjælland, Lise Kiving, kunne modtage 8.000 kroner til foreningen, som skulle gå til leje af en bus. Hjerneskadeforeningen Vestsjælland arrangerer hvert år en bustur, som er til stor glæde for medlemmer og pårørende.

Slutteligt kunne en bevæget forstander for Julemærkehjemmet i Skælskør, Christine Conradsen, modtage hele 20.000 kroner.

- Disse penge gør en kæmpe forskel for vores børn. Da Julemærkehjemmet udelukkende lever af donationer, er vi enormt taknemmelige. Mange mennesker tror, at de 48 børn vi modtager i 10-ugers forløb udelukkende er overvægtige, men uhyggeligt mange af børnene kommer på grund af dybe traumer med mobning, ensomhed og social isolation. I samme forbindelse er vi netop nu i gang med at udvikle en app sammen med teleselskabet Call Me, hvor det bliver umuligt at sende grimme beskeder. Disse penge falder på et tørt sted, og vi er dybt taknemmelige, lød det rørt fra Christine Conradsen.

Inden der blev serveret smørrebrød til de fremmødte, fortalte Henrik Bulskov om de sidste to projekter, som skal modtage de resterende puljepenge.

- Vi har valgt at fejre Lions jubilæum sammen med seks af Sorøs plejehjem, som - ud over en kæmpe fødselsdagslagkage - også får musikalsk underholdning af vores lokale Peter Vesth, sagde han.