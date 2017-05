Se billedserie Kærligheden til den klassiske musik og engagementet fra koret er det, der driver Svend Lyngberg Larsen, som nu kan fejre ti år som frivillig dirigent for koret. Foto: Jeppe Jul Garnak

10 år som korleder: Man bliver løftet af det her

Sorø - 15. maj 2017

- Der er bunker af fantastisk musik, som fortjener at blive opført.

Sådan fortæller Svend Lyngberg Larsen, dirigent for det 45 mand store kor Chorus Soranus, som holder til ved Sorø Akademi.

- Det er utrolig fantastisk at arbejde med sådan noget musik her. Man bliver løftet af det. Jeg vil ikke sammenligne det med at tage stoffer, men det er så endorfinerne bliver sluppet løs, siger han.

Gennem ti år har Svend Lyngberg Larsen været leder af amatørkoret, som opfører store klassiske værker. Lige nu runder han ti år som dirigent for koret, som i år kan fejre halvtreds års fødselsdag. Det skriver DAGBLADET og Sjællandske.

Som dirigent er det Svend Lyngberg Larsens opgave at udvælge de musikalske værker, som koret skal fremføre. Men det er kun første skridt på vej mod en koncert.

- Der er rigtig mange, der kan synge. Men det handler om at vi skal finde den fælles lyd. Vi skal udvikle en fælles måde at synge på. Det gælder også i forhold til at have en synkron udtale af ordrene og synge med den rigtige styrke. Vi skal hele tiden arbejde i retning af at synge som ét organ, siger Svend Lyngberg Larsen.

I går søndag optrådte koret med en koncert i anledningen af Niels Wilh Gades 200 års fejring. De første tanker om koncerten havde Svend Lyngberg Larsen gjort sig allerede tilbage i vinteren 2016, altså for over et år siden. Men det er helt normalt, forklarer han.

- Der er mange ting, der skal falde på plads. Der skal fundraising til, vi skal søge og få bevilliget penge - og så skal vi øve, siger han.

Udover de frivillige kordeltagere akkompagneres Chorus Soranus af professionelle musikere til deres koncerter. Til koncerten søndag var der således 45 musikere udover korets ligeså mange sangere.

Lysten til at lægge et stort stykke ulønnet arbejde i koret kommer foruden forkærlighed til musikken også af sangernes interesse, forklarer Svend Lyngberg Larsen.

- Det er sangernes entusiasme, som smitter af på mig.

Da Svend Lyngberg Larsen tilbage i 2007 overtog koret, var det fra korets side med ønsket om at fastholde den tilgang til musikken, som var Knud Vads udgangspunkt i 1967, da han stiftede koret.

- Den klassiske musik er en forestilling om noget, som nærmer sig det eviggyldige, at der er noget, der er værd at bære videre, siger han.

Derfor tror og håber han også, at koret har en god tid foran sig.

- Det er en dynamisk enhed, hvor nogle falder fra og andre kommer til. Og jeg er sikker på, at der potentiale i byen til at bære projektet videre i fremtiden, siger Svend Lyngberg Larsen.