Hønsehuset blev indviet til vuggestuens årlige sommerfest, hvor de også havde konkurrencer stuerne imellem om at kunne lave en høne ud af en melon, et æble, og hvad der ellers kunne findes af materialer på legepladsen.

Vuggestuen Spiren har også fået høns

Der bliver kradset i jord og lagt friske æg i Spiren, for vuggestuen har netop indviet deres nye hønsehus med plads til syv høns. Dermed venter der et arbejde forude for både børn, pædagoger og forældre, for hønsene skal have mad og vand hver dag, og der skal samles æg og renses bur.