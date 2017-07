Natten til søndag blev en 54-årig mand overfaldet af to hjemmerøvere ved sit hjem i Solrød Strand. Manden blev både slået, sparket og lænket fast til en radiator. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Voldsomt hjemmerøveri: 54-årig sparket og lænket til radiator Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Voldsomt hjemmerøveri: 54-årig sparket og lænket til radiator

Solrød - 17. juli 2017 kl. 09:45 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Natten til søndag blev en voldsom oplevelse for en 54-årig mand, som blev både slået, sparket og lænket fast til en radiator med håndjern i sit hjem på Sozzivænget i Solrød Strand.

Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi sad manden omkring klokken 04.00 ved sin computer, da han hørte en lyd. Den 54-årige gik efterfølgende ud for at se, hvem det var, og her mødte han to personer. Manden bad dem begge om at forsvinde, men pludselig stod de to mænd bag ham og skubbede den 54-årige ned af sin trappe.

Her blev han udsat for flere slag og spark på kroppen, hvorefter de to hjemmerøvere tvang ham ind i huset og truede ham med mere vold, hvis han ikke udleverede kontanter og smykker. Den 54-årige blev herefter lænket til en radiator med et sæt håndjern.

Ifølge politiet lykkedes det manden at komme fri i løbet af søndag formiddag, hvor han tilkaldte hjælp via en nabo, og politiet blev alarmeret klokken 9.47. De to gerningsmænd beskrives som yngre mænd, der talte dansk og arabisk indbyrdes.

I løbet af dagen søgte politiet i området med hunde, og i forbindelse med efterforskningen har politiet hørt om en lille sort bil af mærket Opel, som holdt på Vestre Grænsevej i løbet af natten til søndag.

Politiet vil meget gerne i forbindelse med personer, der har kørt i bilen. I det hele taget vil politiet meget gerne i forbindelse med vidner, der har hørt eller set noget i relation til sagen. Ring til politiet på 114.