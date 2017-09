Voldsom ulykke på Køge Bugt Motorvejen: Person hentet i helikopter

- Da jeg komme ned på motorvejen fra Køge-afkørslen opstår der hurtigt kø. Den går hele vejen til Solrød Syd. Da jeg har siddet i den et kvarters tid, kan jeg se, at der kommer en helikopter hen og lander ved ulykkesstedet. Da vi når hen til ulykkesstedet, er der glasskår på hele motorvejen, selv om der er blevet ryddet en del op. Jeg kan se, at der ligger en bil på siden. Jeg ser ingen passagerer, så jeg vil gætte på, at de er blevet kørt væk i den ambulance, vi er køre dertil på et tidspunkt, siger Henrik Førby Jensen.