Man skal altid tage undersøgelser med et gran salt - eller måske sand (!). Men naturligvis er der glæde over, at Solrødborgerne hellere end gerne anbefaler andre at bosættes sig i den lille kommune. Foto: Solrød Kommune

Vild med Solrød

- Det bedste sted at leve og bo i hovedstadsområdet, det er den vision, som er pejlemærke for byrådets beslutninger her i Solrød. Derfor glæder det mig også, når 9 ud af 10 borgere i Solrød mener, at kommunen er så godt et godt sted at bo, at de også vil anbefale andre at slå sig ned her, siger en tilfreds borgmester Niels Hörup.