Vigtigt flygtninge hurtigt bliver selvforsørgende

Økonomi-, teknik- og miljøudvalget blev sidste mandag orienteret om nye retningslinjer for flygtninge i praktik og løntilskud i Solrød Kommune. De nye tiltag skal kompensere for manglende personinformationer samt introducere flygtninge til det danske arbejdsmarked.

- Det er vigtigt, at flygtninge hurtigt bliver selvforsørgende, men det er også vigtigt, at vi tager ansvar for at gøre det på en måde, der er tryg for alle parter, siger borgmester Niels Hörup (V).