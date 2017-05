Veteraner gav den gas i gaden

Der var også mulighed for at prøve sine evner som racerkører i den Formel 1-simulator som ITG Racing Team havde stillet op. Her fandt mange ud af, at det faktisk er rigtig svært at holde de hurtige biler på banen. Ved middagstid blev centergaden fyldt op med endnu flere veteranbiler, da medlemmer af foreningen »Kør til Køge« kom på besøg og lod veteranbilerne køre i kortege ned gennem centeret.