Vej og park-kvaliteten i Solrød med pil op

- Det har høj prioritet i byrådet, at borgerne oplever en god service på vej og park-området, og derfor er det dejligt at kunne konstatere, at begyndervanskelighederne er et overstået kapitel, og at vores vej og park-opgaver nu bliver løst på et stabilt kvalitetsniveau, siger borgmester Niels Hörup.