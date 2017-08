Se billedserie To af bandets medlemmer er fra Havdrup. For guitaristen Oliver Howells fra Havdrup var The Agency lidt af en redning for ham på Musikstarter-campen.

Upcoming band sætter Havdrup på verdenskortet

Solrød - 07. august 2017 kl. 14:19 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To af drengene er fra Havdrup, og de tør godt drømme store musikalske drømme om fremtiden, skriver DAGBLADET.

- Teksterne er sådan nogle drengerøvs-tekster. Vi er ikke de store poeter.

Sådan lyder det fra Asbjørn Mørch, når han beskriver teksten til det musik, bandet The Agency har tryllebundet en hel musikbranche med gennem det seneste år. Asbjørn er guitarist, sanger og medstifter af bandet, som nu har nået nye højder.

For firemandsbandet er stormet til finalen i verdens største festival for upcoming bands. Her skal de stå på en scene i Sydtyskland foran 25.000-30.000 mennesker og dyste mod 19 bands, der alle har klaret skærene foran mere end 70.000 andre bands fra 30 forskellige lande.

Men historien starter langt fra lysshows og professionelle lydmænd.

Vi vender blikket en smule væk fra Havdrup. For to af bandets medlemmer - Asbjørn Mørch og Jason Nilsson - kommer fra Allerød og har spillet sammen i mange år. De gik på musikskole sammen og startede bandet The Agency. Allerede som 13 årige fik de fornøjelsen at spille for 5000 mennesker på Vilde Vulkaner, som er en festival for børn.

Et par måneder efter Vilde Vulkaner drager drengene på Musikstarter, som er en camp for unge mellem 13-18 år. Her er kernen flid og fællesskab. Konkurrencen er lagt på hylden - det handler kun om at spille musik og møde jævnaldrende, der deler samme begejstring for musik som en selv.

Emergenza Festival-finalen bliver afholdt på Taubertal-Festivallen fra den 10.-13. august.

