Se billedserie Pigerne fra 8. Klasse på Havdrup Skole sørger for, at morgentrafikken forløber roligt og sikkert. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Ungerne er bedre end mor og far Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ungerne er bedre end mor og far

Solrød - 15. august 2017 kl. 15:07 Af Katrine Wied Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Midt- og Vestsjællands Politi besøgte Havdrup Skole midt i morgentrafikken på første skoledag på Havdrup Skole.

- Der er vejarbejde her lige nu, så skolen har bedt os om at komme her. Vi er her for at være synlige. Det er også noget, som forældrene sætter pris på, fortæller politiassistent Kim Pørtner, der i dagens anledning har taget den fine uniform på.

- Vejarbejdet kan godt give lidt kaos, og så er det jo første skoledag, som han siger.

Morgenen er også første »arbejdsdag« efter sommerferien for skolepatruljen, så de tre piger fra 8. klasse har travlt med at dirigere trafikken, så de mange cyklister kan komme over Skolevej trygt og sikkert. Og det er en rigtig god idé, at skolerne har en skolepatrulje, fortæller Kim Pørtner.

- Egentlig burde det ikke være nødvendigt, for skolevejen er udstyret med en fodgængerovergang og et lyssignal, men forældrene respekterer det kun, hvis der står en skolepatrulje, som standser dem, forklarer politimanden og fortsætter:

- Mens børnene er gode til at overholde de almindelige færdselsregler, er det ikke altid, at forældrene foregår som gode eksempler. Børnene har jo færdselslære i skolen og lærer at begå sig. Men rigtig mange forældre vælger at køre deres børn i skole. Det er et problem, for der er ikke plads ved skolerne til al den trafik.

De fleste forældre kører dog, som de skal denne mandag morgen. Det eneste, der er at lave for Kim Pørtner, er en far, som vælger at blæse på et standsningsforbud og parkerer ulovligt. Han bliver til gengæld vældig pikeret over, at politiet påtaler hans ageren.