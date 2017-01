Troldmands Allé får etageboliger i luksusklassen

Nye boliger skyder op over alt i Trylleskov Strand, der kan rumme op til 800 boliger. Der er opført en integreret daginstitution, og der kommer et supermarked. Med Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets godkendelse af et nyt lokalplanforslag, er byggeriet på tre storparceller 3, 6 og 7 også rykket et skridt tættere på. De kommer til at ligge mellem S-banen og Troldmands Allé.