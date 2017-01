Se billedserie Der er skabt et kæmpe sanddige, så vandet fra Køge Bugt ikke strømmer op i blandt andet Solrød Bæk og forårsager oversvømmelse. Foto: Jesper From

Travlhed på stranden

Solrød - 04. januar 2017 kl. 15:14 Af Jesper From Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mange af beboerne i Solrød Strand og med hus tæt til kysten er her til eftermiddag på stranden for at tage et ekstra kig ud over vandet. Og det er allerede nu tydeligt at se, at vandet er begyndt at stige!

For enden af Hedevej i Solrød munder Solrød Bæk ud. Her er frygten at den forhøjede vandstand til aften vil betyde, at vandet i bækken vil gå over sine bredder og vandet vælte ind på de nærliggende grunde.

Men for at modstå trykket, er det frivillige beredskab i fuld sving med at pumpe vand ud fra bækken - og samtidigt er en gravko i færd med at lukke bækkens udløb til ved hjælp af en kæmpe sandbunke.

De mange beboere på stranden er spændte - men ikke urolige. Der er en tiltro til at den »midlertidige dige« vil holde vandmasserne fra at skylle op i bækken. Men det vil kun aftenen vise.

