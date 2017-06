Trafiksikkerheden får et tiltrængt løft

Ved Havdrup Skole vil Solrød Kommune øge sikkerheden omkring Skolevej ved at forsøge at få bilisterne til i højere grad at overholde fartgrænsen på 50 km/t. Trafikmålinger ved Skolevænget viser, at 15 procent af bilisterne kører med en hastighed på 67 km/t eller derover. Den overskridelse af hastighedsgrænsen er så markant, at Solrød Kommune har valgt at gøre noget ved trafikforholdene ved skolen. Derfor skal der nu etableres et hastighedsdæmpende bump på Skolevej lige før Skolevænget, der skal få bilisterne til at sænke farten.

På Solrød Strandvej skal sikkerheden for cyklister forbedres i to rundkørsler ved henholdsvis Vestre Strandvej og Solrød Byvej. Ved Solrød Byvej skal vejbanen og cykelstien adskilles med kantsten, som indgyder mere respekt hos bilisterne, og så skal placeringen af den dobbeltrettede sti justeres og tilsluttes nærmere rundkørslen for at sikre et mere naturligt stiforløb for cyklister. Også i rundkørslen ved Vestre Strandvej skal kantsten adskille cykelbanen fra vejbanen for at skabe større trafiksikkerhed for cyklisterne.