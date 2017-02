To nye Havdrup-ledere udpeget

Et enigt ansættelsesudvalg har udpeget to nye ledere, der skal overtage efter at både distriktsleder, Yvonne Christensen, og daglig leder af Børnehaven Lindebo, Joan Thorsen, har valgt at trække sig tilbage.

Indtil nu har det været sådan, at distriktsleder Yvonne Christensen har været øverste leder af alle daginstitutioner i Havdrup. Men i forbindelse med, at flere børnefamilier flytter til Havdrupområdet, er det besluttet at udvikle to store integrerede institutioner i Havdrup, og med ansættelsen af Pernille Grahn og Marina Due er der nu sat navne på, hvem der skal stå i spidsen for denne spændende udvikling.