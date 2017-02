Tilladelse til privat motocrossbane

Se billedserie Karsten Mikkelsen i Havdrup ønsker at anlægge en motocrossbane til privat formål. Arkivfoto: Peter Andersen. Foto: Peter Andersen

Solrød - 20. februar 2017 kl. 13:43 Af Jesper From Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På en privat ejendom i Havdrups udkant har Solrød Kommune givet tilladelse til, at der anlægges en lille motocrossbane. Fra 14. februer og fire uger frem er der mulighed for at klage over afgørelsen.

Ansøgeren er Karsten Mikkelsen, som ejer det tidligere gartneri på Skovvænget 8 sammen med sin mor.

Han understreger over for DAGBLADET, at der udelukkende er tale om en lille cirka 800 meter lang motocrossbane, som kun skal benyttes af ham og nogle af hans kammerater.

- Det bliver en privat motocrossbane, hvor vi bare skal have det lidt sjovt. Og tilladelsen betyder, at vi kun må køre to ad gangen på banen. Så det bliver slet ikke noget vildt. Der er nogle støjgrænser, som vi naturligvis skal overholde.

Der er foretaget naboorientering, som har resulteret i nogle bemærkninger om bekymringer for støj fra motocrosskørsel.

»Disse bekymringer er søgt imødekommet ved at begrænse tidspunkterne for kørsel, samt stille krav omkring støjen fra denne«, står der i tilladelsen.