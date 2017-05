Se billedserie Selv om der kun var mødt otte frem, så blev det alligevel en rigtigt fin oplevelse. Og til efteråret gentages succesen med at slå med le. Foto: Jens Garde

Send til din ven. X Artiklen: Til angreb på naturen med le Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Til angreb på naturen med le

Solrød - 22. maj 2017 kl. 13:25 Af Jesper From Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Det var en super oplevelse. Alle de deltagende var glade og aktive.

Lørdag formiddag havde Danmarks Naturfredningsforening i Solrød indbudt til en aktiv dag i Bakkerne, hvor man havde chancen for at prøve at slå med le.

Og selvom der kun kom otte aktive, så blev det en meget positiv oplevelse, fortæller Jens Garde fra foreningen, som også benyttede muligheden for at prøve at svinge leen.

At slå med le kræver den helt rigtige teknik. Til at hjælpe, havde man fået instruktør Karen Filskov Petersen til at komme og guide.

- Det var svært for nogle i starten, men alle kom godt efter det, efter nogen tid.

Fire af de fremmødte var fra DN, mens de andre fire var lokale borgere, som var friske på udfordringen.

Til efteråret bliver der igen holdt høslæt i Havdrup.