Til angreb i Havdrup med le

Danmarks Naturfredningsforening i Solrød har stor interesse i at pleje den vilde natur i Solrød. Kommunen har mange smukke naturområder, der kræver pleje for ikke at gro til, ændre karakter og også fremover at være til glæde for alle. Flere steder græsser får eller køer for at vedligeholde de åbne arealer. Andre steder må vi selv give en hånd med. Derfor arrangerer vi for første gang et kursus, hvor du kan lære at slå med le.