Thyra Frank vild med plejehjem i Solrød

- Jeg kan mærke, det bliver svært at hive mig med hjem til ministeriet. Der her er et helt fantastisk sted - mangler I en vagt.

- Hvis jeg stadigvæk havde haft min mor og far, så måtte de gerne bo her. Jeg synes, det er et fantastisk sted, og det er hele vejen igennem. Jeg har ikke mærket forskel på, om jeg har været i det private eller i det offentlige, for mig har det bare været et hjem. Det har været utrolig spændende for mig at opleve og også lidt rørende, jeg kan mærke, at det trækker i mig, siger ældreminister Thyra Frank og fortsætter: