Svømmehal lukket - trods regnfuld sommer

- Socialdemokraterne har altid haft et stort ønske om, at der skal skabes de bedste rammer for et bredt udbud af fritidstilbud. For Solrød er en by, hvor vi ikke bare arbejder, men også lever og holder ferie. Derfor skal der være attraktive tilbud til alle borgerne, så vi kan skabe flere, stærke fællesskaber.