De succesrige Sunred-drenge, der her optræder i rødt, er videre i pokalturneringen, men slap for Superliga-holdene OB og Helsingør, da der i går blev trukket lod til næste runde. Foto: Anders Fallesen

Sunred-drenge slap for superligamodstand: Fynsk modstand i pokal

Kvalifikationen til pokalrunden, hvor en række superligahold træder ind, kom i hus sent onsdag aften på dramatisk vis for de gamle Solrød-drenge, der udgør basen på holdet, som har eksisteret i knap 10 år. Efter 1-1 i ordinær tid mod Christiania Soccer Club, kom man bagud i den forlængede spilletid, inden Sunred Beach i absolut sidste sekund - det 120. minut - fik udlignet og sendte kampen i straffesparkskonkurrence. Her scorede man på fire spark, mens CSC brændte to, og dermed var triumfen i hus for holdet, der til daglig spiller i den københavnske serie 1.