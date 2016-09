Store interesse for at komme på efterskole

Med et frisk glimt i øjet sagde viceborgmester Kim Sunesen i sin velkomsttale, at "...selv om kassekreditten mange steder er i bund efter konfirmationen, skal man som forældre se på et efterskoleophold som en investering i fremtiden, hvor det der kan komme ud af investeringen, er en mere selvstændig person, en der har lært at sætte mål, -klare konflikter, -indgå i fællesskaber, -skabe relationer og knytte bånd for livet efter at have delt såvel dagligdagen som gælder og sorger med andre unge i et år".