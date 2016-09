Borgmester Niels Hörup glæder sig over, at den erhvervspolitiske indsats i Solrød Kommune har virket. Ifølge DI?s årlige undersøgelse er Solrød blandt landets 40 bedste kommuner, når det kommer til erhvervsvenlighed. Arkivfoto: Elmer Madsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Stor tilfredshed blandt virksomhederne i Solrød Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Stor tilfredshed blandt virksomhederne i Solrød

Solrød - 05. september 2016 kl. 13:45 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Erhvervsklimaet har aldrig været bedre i Solrød, og kommunen er en af de bedste, når det kommer til information og dialog med de lokale virksomheder. Sådan lyder den positive konklusion på Dansk Industris (DI) årlige undersøgelse af erhvervsklimaet i landets kommune.

Spørger man kommunes borgmester, skyldes det først og fremmest, at en målrettet indsats for at hjælpe virksomhederne.

- Vores erhvervspolitiske indsats har virket. Vi tager udgangspunkt i virksomhederne, og hvilke drømme, ønsker og visioner de har, siger Niels Hörup (V).

I forhold til 2015 er Solrød Kommune sprunget 24 pladser frem, så kommunen i år er på en samlet 40. plads ud af landets 98 kommuner, når det kommer til at skabe et erhvervsvenligt klima for de lokale virksomheder.

Et af de områder, hvor Solrød har forbedret sig markant, er ifølge DI kommunikationen med kommunens virksomheder. Undersøgelsen viser, at Solrød scorer højt på information og dialog, og også her har kommunen taget et markant spring frem i forhold til mange andre kommuner.

På det område er Solrød Kommune nu den 6. bedste kommune i landet, hvorimod man i 2015 lå på en placering som nummer 50. Ifølge Niels Hörup skyldes det flere tiltag, der har haft en positiv effekt på dialogen mellem kommunen og virksomhederne.

- Vi byder jævnligt virksomhederne på en kop kaffe og inviterer til morgen- og dialogmøder, og det har også den effekt, at virksomhederne taler sammen, siger han.

Borgmesteren pointerer dog, at det positive resultat ikke betyder, at man fra kommunens side nu blot kan læne sig tilbage og slappe af.

- Rangeringen i sig selv er ikke vigtig, men det er vigtigt, at vi kigger på resultatet og arbejder videre med de ting, som vi kan gøre noget ved, siger Niels Hörup og fortsætter:

- Det er selvfølgelig anerkendende, for vi har gjort en række indsatser, men lige meget om vi scorer godt eller dårligt, skal vi stadig forbedre os og lære af undersøgelsen, siger han.

relaterede artikler

Virksomhederne trives godt i Furesø 05. september 2016 kl. 11:33

Kæberasler til Lejre i undersøgelse 05. september 2016 kl. 10:21