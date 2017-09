Spring ud som iværksætter

På et gratis opstartsmøde for nye iværksættere kan du få input til at vurdere, om du skal vove springet og blive iværksætter. Du får indsigt i, hvordan du kommer hurtigt og godt fra start, og du møder andre i samme situation som dig. Du får også Pia Ravn Thyssens iværksætterhistorie om, hvordan hun med mottoet 'Make every day more magical' i baghovedet baner sig vej mod succes med design, produktion og salg af bl.a. siddepuder og krammepuder med Alfons Åberg.