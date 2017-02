Den var et splittet byråd, som mandag aften vedtog tilskudsordningen, der giver forældre mulighed for økonomisk støtte for at passe deres børn hjemme. Arkivfoto Foto: Mie Neel

Splittet byråd vedtager tilskud til pasning af egne børn

Solrød - 28. februar 2017 kl. 11:26 Af Simon de Visme Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var et tydeligt splittet Solrød Byråd, som mandag aften diskuterede sagen om, hvorvidt der igen skal gives tilskud til pasning af egne børn. Talerækken var lang, og argumenterne stak i hver sin retning.

I sidste ende blev muligheden for få betaling for at passe sit barn hjemme genindført af et flertal af 11 byrådsmedlemmer mod syv.

Venstre, Grundejerne, Havdruplisten og Liberal Alliance stemte for forslaget, mens Socialdemokratiet, SF, Konservative og Dansk Folkeparti var imod.

Baggrunden for at indføre tilskuddet, som blev fjernet for godt og vel et år siden, er blandt andet et øget pres på kapaciteten på dagtilbudsområdet, hvilket Naima Simring (V) også argumenterede for.

- Jeg håber, at Solrød Kommune kan overholde pladsgarantien for hele 2017 af hensyn til borgerne, siger Naima Simring.

Anderledes kritisk var Claus Redder Madsen (S), der mener, at kommunen fortsat kan overholde pladsgarantien uden at bruge omkring 300.000 kroner, som man vurderer vil blive udgiften i 2017.

- Hvis der er nogen, der gerne vil have børnene passet derhjemme, kan de i familien jo prioritere at gå ned på deltid. Vi mener ikke, at kommunen skal betale forældre for at gå hjemme og passe deres børn. Det virker lidt grotesk, at man skal have penge for ikke at benytte et tilbud, siger Claus Redder Madsen.

Solrød Kommune har tidligere tilbudt den økonomiske støtte til borgerne, og erfaringer fra 2015 viste, at 14 børn fra ti husstande benyttede sig af muligheden. Efterfølgende blev det ved budgetvedtagelsen for 2016 besluttet, at Solrød Kommune ikke længere skulle give tilskud til pasning af egne børn.

Baggrunden for denne beslutning var, at der var ledig kapacitet på dagtilbud, hvorfor ordningen blev vurderet som en merudgift på 390.000 kroner.