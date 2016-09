Send til din ven. X Artiklen: Solrødvækst: Det koster at vokse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Solrødvækst: Det koster at vokse

Solrød - 19. september 2016 kl. 14:07 Af Jesper From Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det går faktisk ikke så ringe endda i Solrød. Stadig flere flytter til den lille kommune, og det giver en bedre balance mellem skatteindtægter og udgifterne. Men med flere borgere bliver der også et større behov for pladser i dagtilbudene og på Christian Have Plejecenter.

Det nye budgetforslag for 2017, som netop er blevet offentliggjort, skal derfor først og fremmest omstille kommunens økonomi til befolkningsvækst.

Budgetforslaget bærer præg af specielt to ting, som peger i en positiv retning:

For det første faldt regeringen og KLs økonomiaftale bedre ud end forventet. Og for det andet betyder befolkningsudviklingen i Solrød Kommune, at skatteindtægterne og udgifterne balancerer bedre. På den baggrund ser økonomien lysere ud de kommende år for Solrød Kommune, og budgetforslaget har først og fremmest til formål at geare kommunens økonomi til markant flere borgere:

- Det seneste år har budt på den ene gode nyhed efter den anden om mange nye tilflyttere og salg af grunde i Havdrup Vest og Trylleskov Strand, og derfor ser vores befolkningsprognoser meget anderledes ud nu, end de gjorde for bare et år siden. Det er selvfølgelig rigtig dejligt, når kommunen vokser. Men det betyder også, at vi skal omstille os til befolkningsvækst, siger borgmester Niels Hörup (V).